L'associazione culturale Compagnia Teatrale dell'Aurora organizza un'occasione da non perdere per chi vuole entrare nel mondo della recitazione con Luciano SergioMaria diplomato attore all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico di Roma. Non vi resta che conoscerlo all'OpenClass di sabato 16 dalle 15 alle 18 per tutti dai 15 anni in su.