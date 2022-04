Serata anni Novanta, la Ongroove band in concerto al Dorian

Una serata per i nostalgici di tutto ciò che ha sapore di anni Novanta.



Si presenta con queste premesse il concerto degli Ongroove band del 29 aprile al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.



La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere o il menù-pizza, che comprende antipasto, pizza e birra o bibita analcolica a 20 euro, oppure il menù alla carta. Dopo la cena l’entrata è gratuita. In sala potranno entrare fino a 150 persone.



Alle 22 il concerto. In scaletta tutti i migliori brani degli anni Novanta dal pop alla dance, passando per il rock.



Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615.