Per Onda Pop arriva Dadà, la rassegna musicale che coinvolgerà le principali città siciliane

Il 23 febbraio partirà da Palermo la rassegna musicale Onda Pop che coinvolgerà le principali città della regione in eventi live di artisti nazionali e locali. In un'atmosfera elettrizzante di creatività e innovazione, il progetto, frutto della collaborazione fra tre forze trainanti della scena musicale locale - Mind, Tuma Records e Crox Concerti - si appresta a riversare onde di emozioni attraverso la Sicilia. L'evento, in programma in alcuni dei locali siciliani, tra cui Mind House, Retronouveau, Rolling Stones, Lizard e altri ancora da annunciare, si presenta come un’esperienza intensa che va ben oltre il semplice ascolto. Ecco le date, in aggiornamento:

23 febbraio - DADA’, opening act KIKI - MIND HOUSE (PA)

24 febbraio - DADA’, opening act KIKI - RETRONOUVEAU (ME)

25 febbraio - ALOSI, opening act DARIO NACCARI - RETRONOUVEAU (ME)

8 marzo - DELVENTO - ROLLING STONES (TP)

10 marzo - DELVENTO - LIZARD PUB (PA)

9 marzo - BEBO (Lo Stato Sociale) - MIND HOUSE (PA)

10 marzo - BEBO (Lo Stato Sociale) - RETRONOUVEAU (ME)

La Sicilia è una terra ricca di tradizioni musicali e Onda Pop si impegna a mettere in risalto questo patrimonio unico. “Non è soltanto un palco per la musica indipendente; è uno spazio dove l'arte, - dicono gli organizzatori - il rinnovamento e le connessioni convergono. Artisti emergenti e figure consolidate condivideranno il palco, creando un dialogo sonoro che attraversa generi e stili. Questo evento non solo celebra la musica, ma anche la sua capacità di connettere, ispirare e trasformare. Onda Pop è più di un evento, è un invito a immergersi nella ricchezza della cultura musicale siciliana, a celebrare il nuovo e a connettersi attraverso l'espressione artistica. Non perdetevi questa straordinaria celebrazione di musica, arte e connessioni.”

La rassegna non solo offre una vetrina ai talenti locali, ma promuove la collaborazione tra artisti e altre realtà culturali siciliane. Onda Pop è a cura di Tuma Records, un'etichetta indipendente con sede a Messina, Crox Concerti, un'agenzia di booking e management con sede a Palermo, e Mind, una factory multiservizio dedicata agli artisti con sede anch'essa a Palermo, nata con lo scopo di collaborare attivamente per creare una rete musicale in Sicilia. L'obiettivo del progetto è quello di creare una rete interconnessa che alimenta il rinnovamento culturale e musicale nell'isola ed ecco perché Onda Pop è patrocinata dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Sicilia.