On Air. Season 01: serie Tv e cinema per il cambiamento sociale

L’intento è unire il mondo delle serie TV e del cinema con tematiche sociali. On Air. Season 01, in programma dal 13 al 15 giugno 2024, nell'Oratorio dei Santissimi Elena e Costantino, culminerà con la consegna del "Premio Marlù per il Sociale". Il progetto è organizzato e diretto da Simona Gobbi e realizzato in sinergia con la Fondazione Federico II. Claudia Gerini, Marco Giallini, Serena De Ferrari, Giacomo Ferrara, Anna Ammirati insieme agli interpreti del corto “Paracadute”, Jenny De Nucci, Giacomo e Giovanni Nasta, Greta Ragusa, Lucia Balordi, Niccolò Senni sono i protagonisti delle tre giornate per mettere a fuoco, insieme agli ospiti, come cinema e serie tv possono essere “portavoce” del cambiamento sociale. Il cinema e l’audiovisivo, da sempre, hanno toccato temi di rilevanza sociale, dal mondo del lavoro alla disparità di genere, alla emancipazione, fino al disagio giovanile.

Il format prevede infatti talk tematici con i protagonisti del mondo dell’audiovisivo che racconteranno le loro esperienze dietro e davanti la macchina da presa e il loro costante impegno per unire intrattenimento a temi di rilevanza sociale. Per rendere omaggio a una terra, la Sicilia, che da sempre è location ideale di tanti film e serie tv, On Air. Season O1 celebrerà le antiche tradizioni culturali e culinarie con lo chef Natale Giunta che racconterà la memoria del territorio, attraverso la sua arte. Giunta è uno degli chef più noti e rinomati della cucina italiana grazie alle sue ricette che rinnovano e reinterpretano la grande tradizione culinaria siciliana.

Dalla Puglia dello scorso anno con il grande evento di presentazione (al quale hanno partecipato tra gli altri Toni Servillo, Marco d’Amore, Giorgio Pasotti) alla Sicilia. Perché la Sicilia e? stata – ed e? tuttora – location di eccellenza per film di successo, che hanno fatto la storia del cinema e ricevuto il consenso entusiasta di pubblico e critica. Grandi registi hanno girato le loro scene epiche nelle citta?, nei borghi, fra i monumenti storici e architettonici dell’isola. Da Luchino Visconti con “Il Gattopardo”, Giuseppe Tornatore, con il suo “Nuovo Cinema Paradiso”, “Il Padrino” di Francis Ford Coppola, al più recente "Indiana Jones 5" con Harrison Ford. Tra le serie più popolari “The White Lotus”, “Il Commissario Montalbano”, “I leoni di Sicilia” e nuova e ancora inedita la produzione di una serie televisiva firmata da Gabriele Muccino e girata interamente sul territorio siciliano.