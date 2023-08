“C’era una volta…Ennio", l'omaggio al maestro con la Ecu classic ensemble a Ventimiglia di Sicilia

Mercoledì 2 agosto, nell’anfiteatro comunale di Ventimiglia di Sicilia, si svolgerà il concerto dal titolo “C’era una volta…Ennio - omaggio a Ennio Morricone”, eseguito dall’ Ecu Classic Ensemble la cui direzione è affidata al maestro e oboista Salvatore Ferraro, in un progetto firmato Francesco Panasci.

“C’era una volta …Ennio” è un omaggio ad uno dei più grandi compositori di musiche da film, che ha firmato le colonne sonore di oltre mezzo secolo, il Maestro Ennio Morricone.

Il progetto è stato più volte rappresento in luoghi di grande spessore culturale come la splendida cornice del Teatro greco di Akrai e l’atrio di Palazzo Abatellis.

L’evento si realizzerà nell’anfiteatro del Comune di Ventimiglia di Sicilia e porterà in scena l’esecuzione di opere musicale di grande potenza evocativa tratte da colonne sonore di film come: Mission, C’era una volta il West, Nuovo Cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull’oceano, The hateful eight, C’era una volta in America, Per qualche dollaro in più, Malena, etc.

Ecu Classic Ensamble è composto dai professori d’orchestra: Salvatore Ferraro - oboe, Giovanni La Mattina -clarinetto, Tommaso Santangelo-corno, Antonino Lo Presti-fagotto, Giorgia Panasci-arpa e la voce di una giovanissima e promettente cantante lirica Margherita Santangelo, soprano.

Il concerto avrà luogo alle ore 21.00 ad ingresso libero.

Il progetto è realizzato dall’Associazione ECU in collaborazione con il Comune di Ventimiglia di Sicilia e Città Metropolitana di Palermo, direzione artistica Francesco Panasci.