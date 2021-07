"Oltre il velo", a Palazzo Riso lo spettacolo di narrazione di e con Preziosa Salatino

Dopo una tournée di successo in tutta Italia, il 22 luglio alle ore 21.15 presso Palazzo Belmonte Riso, torna a Palermo "Oltre il velo" di e con Preziosa Salatino del Teatro Atlante, lo spettacolo di narrazione contro i pregiudizi.

Chi sono i nuovi italiani? Si tratta di giovani nati in Italia da genitori immigrati dall’identità contaminata da mille sfumature, chiamati a fare da ponte fra culture, tradizioni e valori diversi. Si tratta di ragazzi e ragazze che in famiglia parlano una lingua e a scuola un'altra, che mangiano cous-cous e frequentano i fast food, che indossano con la stessa naturalezza il velo o la minigonna.

“Oltre il Velo” racconta senza filtri le storie, tutte assolutamente vere, dei musulmani di seconda generazione che sono emerse dai laboratori teatrali condotti da Preziosa Salatino nell'ambito del progetto “Oltre l’orizzonte – Contro narrazioni dai margini al centro”: da Palermo a Torino, da Cagliari a Bologna, ciò che emerge è un impellente bisogno di riconoscimento e autodeterminazione.

Negli ultimi anni si è diffuso il timore che l’anima ibrida di questi ragazzi li renderebbe facilmente manipolabili e nell’opinione pubblica si è sviluppata una reazione parallela di discriminazione: la cosiddetta islamofobia. Per questo il progetto “Oltre l’orizzonte”, attraverso un metodo di lavoro partecipativo, racconta attraverso una narrazione positiva esempi di inclusione nel nostro paese e smaschera le contraddizioni e le false promesse della radicalizzazione.

“Oltre il velo” è lo spettacolo di e con Preziosa Salatino, attrice, regista, co-fondatrice del Teatro Atlante. Da sempre attenta alle questioni sociali, sceglie di mettersi coraggiosamente e ancora una volta in gioco per dare voce e corpo a tematiche calde come velo, religione e patriarcato con l’obiettivo di abbattere stereotipi e pregiudizi a partire dalle voci dei protagonisti che li vivono in prima persona.

“La prima volta che ho portato in scena Oltre il Velo, l’anno scorso allo Spasimo, con me c’erano il regista e attore Phaim Bhuiyan, protagonista del film Bangla vincitore del Donatello come migliore regista esordiente del 2020, la danzatrice italo-egiziana Soad Ibrahim, la professoressa Tumminelli dell’Università di Palermo, le social moderator di Oltre Oueded Candia e Safà Neji e più di duecento persone come pubblico” ci racconta Preziosa Salatino. “Ero molto spaventata, ma oggi mi sento più forte. Tornare a Palermo dopo aver portato questo spettacolo in giro per tutta l’Italia mi emoziona molto”.

La campagna di comunicazione che ha riscosso successo su scala nazionale è nata grazie al lavoro sinergico messo in atto da Arci Palermo e Oltre l’orizzonte ottenendo il supporto di cantanti e musicisti famosi come Mahmood e Maruego, ma anche di artisti del calibro di Gianluca Costantini, attivista e disegnatore, che ne ha realizzato anche un racconto a fumetti. I biglietti sono disponibili online su Oooh.Events. L’appuntamento è giovedì 22 luglio ore 21.15 al Palazzo Belmonte Riso di Palermo.

