Oltre le apparenze, la personale di Lorenzo Maniscalco alla Real Fonderia

Si inaugura mercoledì 5 gennaio 2022 alle 16.30 presso la Real Fonderia alla Cala “Oltre le apparenze”, la personale di Lorenzo Maniscalco. Presentata dal Comune di Sambuca di Sicilia, dall’assessorato alle CulturE e dal Comune di Palermo, patrocinata dall’assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dal Teatro Comunale L’Idea, l’esposizione celebra l’ultima serie pittorica dell’artista sambucese.

"Sono pennellate impresse ed espresse dalla profondità dell’anima. È lì che sono incisi i vissuti criptati dell’inconscio. In quest’ottica l’arte non ha segreti da trattenere, in quanto rivelazione pura, incontaminata, trascendente. Per questo rimaniamo estasiati nel contemplare quanto d’infinito un’opera d’arte svela nella sua apparente finitezza. Non c’è un lavoro in Maniscalco che non sia un capolavoro", dice il curatore Angelo Vita.

Pittore, ceramista, performer, da alcuni anni crea delle opere in cui sono innestati cocci in ceramica, plastica, legno, residui di forme altre, infrante e perdute che, sulle tele, riacquistano nuove forme e nuovi significati. I colori della Sicilia e le decorazione delle maioliche diventano consistenze materiche che creano paesaggi astratti e dimensioni surreali.

Sario Arbisi, Assessore di Sambuca di Sicilia, dichiara: ‹‹ Maniscalco presenta al pubblico tele, spazi che sembrano squarci, finestre o finestre di finestre o finestre di riquadri per soggetti diversi e, comunque, porzioni di un’arte che sembrano non saziarsi degli spazi assegnati dalle umane e razionali geometrie, che esonda da quella matematica di linee e colori che vogliono invece servire a perimetrare sfondi di dettagli per l’osservatore attento, che richiamano alla curiosità. ››