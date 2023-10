A Sanlorenzo Mercato è tempo di Oktobeer fest in salsa siciliana

Oktobeer Fest 2023, un intero weekend da trascorrere tra le migliori birre artigianali siciliane a Sanlorenzo Mercato venerdì 13, sabato 14 a partire dalle 19 e domenica 15, sia a pranzo che a cena, nel giardino di Sanlorenzo Mercato, si apre l’edizione 2023 dell'Oktobeer fest siciliano: tra birre artigianali, rigorosamente siciliane, dalle caratteristiche originali e dalla lavorazione genuina, per un weekend tutto da gustare.

Cinque postazioni straordinarie con birra alla spina saranno appositamente allestite nel porticato esterno del Mercato. In ognuna di queste, altrettanti produttori saranno presenti per spiegare e presentare le proprie birre artigianali, disponibili per l’occasione ad un prezzo speciale. Tra queste alcune delle birre siciliane più apprezzate al mondo, premiate anche con riconoscimenti internazionali. La Sicilia birraia, del resto, si è ritagliata negli ultimi anni un ruolo da grande protagonista, in grado di dire la sua anche nei confronti di consumatori da regioni italiane ed europee, tradizionalmente vocate alla produzione e al consumo di birra ormai da decenni.

Le postazioni saranno attive venerdì e sabato a partire dalle 19, mentre domenica 15 l’evento si svolgerà sia a pranzo che a cena. Saranno presenti i birrai made in sicily di 24 Baroni (da Nicosia/EN), Kinisia (da Carini/PA), Irias (da Torrenova/ME), Epica (da Sinagra/ME), Birra dei Vespri (da Altavilla Milicia/PA).

Ciascuno di loro porterà in degustazione le proprie birre più pregiate, dalle bionde alle ambrate, le rosse, le weiss, quelle più strutturate e quelle più leggere, con retrogusto floreale o di caffè, frutti esotici, birre senza glutine e tante altre sorprese, tutte da scoprire direttamente con i produttori. L’ingresso è gratuito. Ogni bicchiere di birra costerà €2.50, ma uno speciale ticket degustativo di €10 consentirà di assaggiare 4 birre a scelta tra i birrifici presenti e di avere anche un quinto bicchiere in omaggio. Non solo birra ma anche musica.