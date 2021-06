Apre a Palermo un nuovo supermercato amico del risparmio... e dell'ambiente

Prezzo non disponibile

Parola d'ordine: risparmio. Non solo economico per le tasche dei cittadini palermitani, ma anche energetico per la salvaguardia del nostro pianeta.

Giovedì 10 giugno, verrà infatti inaugurato un nuovo store Lidl a Palermo. Il supermercato è stato progettato e realizzato con particolare attenzione all’impatto ambientale:

L’edificio è a consumo di suolo zero, in quanto sorge su un’area dismessa e riqualificata;

La struttura è dotata di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale;

È presente un impianto di luci a LED che consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione;

Viene impiegata esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili;

Il punto vendita rientra in classe energetica A+ e dispone di un impianto fotovoltaico da 107 kW.

Lidl, realtà leader nel settore della grande distribuzione, ad oggi dispone di una rete di oltre 680 punti vendita su tutto il territorio nazionale, riforniti quotidianamente da 10 piattaforme logistiche.

Scopri tutte le offerte Lidl sul sito web e inizia a risparmiare e a diminuire il tuo impatto ambientale facendo la spesa nel nuovo store di Palermo, in Viale Regione Siciliana 1800, all’incrocio con via Perpignano

