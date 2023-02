A Palermo arriva "Oblio", il primo thriller circus show tra serial killer e sette omicide

Serial killer, setta omicida, violenza contagiosa: ecco cosa vi aspetta in Oblio, il primo Thriller Circus Show. Appuntamento fino al 19 febbraio al Conca D'Oro di quella che viene considerata una rappresentazione visionaria del presente, in cui l’essere umano degenera giorno dopo giorno. Non perdete l’occasione di assistere a questo spettacolo unico nel suo genere.

I biglietti sono in formato open, quindi validi per ogni data nel settore acquistato.

Ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 2 anni.

Consigliamo l’ingresso dai 10 anni in poi

Presentati in cassa almeno 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo

Non viene garantito il posto a sedere presentandosi in cassa meno di 15 minuti prima dello show

Le condizioni