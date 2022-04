Obicà mozzarella bar presenta "Sicilian Nights"

Obicà Mozzarella Bar, l’insegna di ristorazione portavoce dell’autenticità e della genuinità dei prodotti italiani con un approccio conviviale e cosmopolita, presenta “Sicilian Nights”, un palinsesto di tre appuntamenti mensili con altrettanti celebri artisti locali.



A partire da giovedì 28 aprile alle ore 20:30, il ristorante sulle terrazze di Rinascente Palermo via Roma diventa il palcoscenico di tre performance musicali accompagnate da uno speciale menù che celebra i sapori siciliani. Un’occasione per onorare la tradizione e l’eccellenza italiana non solo attraverso gli ingredienti di qualità utilizzati in cucina, ma soprattutto valorizzando le realtà artistiche del territorio in linea con la filosofia di Obicà che erge il cibo a fonte di energia creativa. Ospiti della prima serata sono il pianista Antonio Zarcone e l’armonicista Giuseppe Milici pronti a intrattenere il pubblico con un sound inaspettato.

Giovedì 26 maggio alle ore 20:30 sarà poi la volta del cantautore Mario Incudine. Gli appuntamenti di “Sicilian Nights” terminano giovedì 23 giugno alle ore 20:30 con l’esibizione del cantautore Salvo Piparo, cantastorie celebre per raccontare miti e leggende popolari della Trinacria.



La Degustazione di antipasti Siciliani con Baccalà in Pastella, Caponata di Melanzane e Pizzetta Rustica, i Paccheri alla Norma, il Pesce Spada con Pomodori Datterini, Olive, Capperi e Prezzemolo, e la Mini Cassatina Siciliana sono i protagonisti della proposta gastronomica disponibile per la serata.



Info e prenotazioni:

Tel. 091 6017861

sandomenico@obica.com