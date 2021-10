Oberon in concerto, il tributo ai Genesis allo Stand Florio per la rassegna October in music

Sound psichedelico, rock progressivo e storia della musica. È una domenica davvero particolare quella proposta il 10 ottobre alle 20 allo Stand Florio in via Messina Marine 40, con il concerto tributo ai Genesis degl Oberon, nuovo appuntamento con “October in musica”, la rassegna ideata da Alessio Ciriminna.

Gli Oberon faranno rivivere quella che è definita la "Golden Era" dei Genesis, protagonisti indiscussi dell’esperienza progressive negli anni Settanta. Il repertorio abbraccia la discografia genesiana da “Trespass” fino a “Wind & Wuthering”. Gli Oberon sono: Joshua Ross a voce e chitarre, Stefano Siragusa all chitarre, Giuseppe Bertini alle tastiere e ai cori, Marcello Castellucci AL Basso, Daniele Modica alla batteria.

La serata a sbigliettamento inizierà alle 20 con la possibilità di scegliere l’apericena a 25 euro, costo del concerto compreso). Dalle 22 in poi sarà consentito partecipare al concerto, che prevede l’ingresso al costo di 10 euro.

I prossimi appuntamenti con “October in music” organizzati da Dorian saranno: Il 10 ottobre il tributo Genesis con gli Oberon, il 15 ottobre il tributo Queen con gli Italian Queen, il 16 ottobre nuovamente i WeMan e il 22 ottobre il tributo Zucchero con i Dune Mosse.

