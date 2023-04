Serata Genesis, sul palco del Dorian al Tasmira il concerto-tributo degli Oberon

Venerdì 5 maggio al Dorian al Tasmira torna l'appuntamento con la buona musica, quella degli Oberon nel segno dei Genesis. I biglietti sono prenotabili attraverso Whatsapp e verranno acquistati la stessa sera del concerto direttamente presso il Dorian.

Protagonisti indiscussi dell’esperienza progressive, dal 1970 al 1975 i Genesis hanno perfezionato il teatro rock portando in concerto storie surreali, vicende fantascientifiche, fughe nella mitologia e soprattutto maschere, travestimenti e scenografie uniche nel loro genere. Grazie all’estro di Peter Gabriel e allo straordinario talento di tutto il gruppo, visionarie narrazioni in musica come Foxtrot (1972) e la celebre opera rock The Lamb Lies Down On Broadway (1974) restano un insuperato modello di “rock theatre”.

Gli Oberon sono:

Joshua Ross - Voce/Chitarre

Stefano Siragusa - Chitarre

Giuseppe Bertini - Tastiere/Cori

Marcello Castellucci - Basso

Daniele Modica - Batteria

Dorian - Tributo Genesis Oberon

Via Gerbasi, 6

Apericena o menù pizza 25€

Solo concerto con drink 15€

Dalle 20 possibilità di cena

Dalle 22 ingresso dopocena

Iniziò concerto ore 22:30.