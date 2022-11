Tributo Genesis, il meglio della band inglese con gli Oberon al Jayson Irish Pub

Protagonisti indiscussi dell’esperienza progressive, dal 1970 al 1975 i Genesis hanno perfezionato il teatro rock portando in concerto storie surreali, vicende fantascientifiche, fughe nella mitologia e soprattutto maschere, travestimenti e scenografie uniche nel loro genere. Grazie all’estro di Peter Gabriel e allo straordinario talento di tutto il gruppo, visionarie narrazioni in musica come Foxtrot (1972) e la celebre opera rock The Lamb Lies Down On Broadway (1974) restano un insuperato modello di “rock theatre”.

Proprio per ripercorrere il meglio della musica della band britannica, l'1 dicembre dalle 22.30 gli Oberon si esibiranno al Jayson Irish Pub, dove sarà possibile gustare una selezione ricercatissima di birre e assaporare la cucina irlandese.

Prenotazioni: 0917542649. Ingresso gratuito, è consigliata la prenotazione.

Gli Oberon sono:

Joshua Ross - Voce / Chitarre

Stefano Siragusa - Chitarre / Cori

Giuseppe Bertini - Tastiere / Cori

Marcello Castellucci - Basso

Daniele Modica - Batteria