Serata Genesis, la magia della band inglese con gli Oberon allo Stand Florio

I Genesis sono sempre stati sinonimo di teatralità, di capacità di fondere la musica con le immagini, precursori della multimedialità e di una forma concerto superiore alla semplice esecuzione dei brani in repertorio. Protagonisti indiscussi dell’esperienza progressive, dal 1970 al 1975 i Genesis hanno perfezionato il teatro rock portando in concerto storie surreali, vicende fantascientifiche, fughe nella mitologia e soprattutto maschere, travestimenti e scenografie uniche nel loro genere. Gli Oberon proporranno per l'occasione una scaletta comprendente l'album dal vivo "Genesis Live" con l'obiettivo di trasformare la magia di quel disco in realtà.

Appuntamento venerdì 28 luglio alle 22 allo Stand Florio in via Messina Marine, 40.

Gli Oberon sono:

Joshua Ross - voce e chitarra

Stefano Siragusa - chitarra

Giuseppe Bertini - tastiere e cori

Marcello Castellucci - basso

Daniele Modica - batteria

Guest: Benedetto Basile - flauto traverso.