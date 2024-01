"Oaccus Ambassador training", all'Università una giornata dedicata al benessere dei giovani sopravvissuti al cancro

Il 9 febbraio, presso l’Aula Magna della sede di via Pascoli 6 dell’Università degli Studi di Palermo, avrà luogo l’Ambassador Training del progetto Oaccus, un evento organizzato da Ceipes Ets in collaborazione con UniPa e Lilt – Lega Italiana per la lotta contro i tumori. L’evento si svolgerà dalle 10 alle 17:30 ed è dedicato ai Young Cancer Survivors e ai professionisti che si occupano della loro salute e del loro benessere. Durante la giornata, esperti di rilievo presenteranno i vari moduli formativi sviluppati nell’ambito dell’Ambassador Training, trattando temi tra cui: l’Attività Fisica e lo Sport all’aria aperta, l’Alimentazione Bilanciata, la Sostenibilità Ambientale, il Benessere Fisico e Mentale, e la prevenzione di Infortuni.



L’obiettivo è fornire strumenti concreti per promuovere uno stile di vita sano e sostenibile tra i giovani sopravvissuti al cancro. Nella sessione pomeridiana dell’evento, si terrà una tavola rotonda in cui i Young Cancer Survivors avranno l’opportunità di confrontarsi con professionisti provenienti da diverse discipline, tra cui medici, nutrizionisti, psicologi e allenatori sportivi. Questo momento di scambio consentirà di condividere esperienze, approfondire le proprie conoscenze e promuovere un dialogo costruttivo sulla salute e sul benessere. L’evento rappresenta un passo significativo nel promuovere la consapevolezza sulla salute dei giovani sopravvissuti al cancro e nell'offrire loro un’opportunità unica di connessione e apprendimento. Tutti i partecipanti saranno coinvolti in una giornata ricca di conoscenze e interazione, contribuendo alla creazione di una rete di supporto essenziale per il loro percorso di recupero. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare sara.vivirito@ceipes.org