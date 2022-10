"Note di periferie", presentazione del nuovo album del duo fondatore dell'Arianna art ensemble

Il nuovo album del duo fondatore dell'Arianna Art Ensemble verrà presentato nell'ambito del festival "Note di periferie", il 20 ottobre, alle 20.45, a Villa Magnisi, a Palermo.

Il nuovo lavoro discografico di Paolo Rigano e Cinzia Guarino "Musiche per arciliuto, chitarra e clavicembalo" è uscito per l'etichetta Tactus. Brani originali per chitarra, arciliuto o clavicembalo, sono eseguiti in duo, con la chitarra o l’arciliuto che dialogano con il clavicembalo, su musiche del repertorio italiano e spagnolo del periodo compreso tra il ‘600 ed il ‘700: da Alessandro Scarlatti a De Murcia, Sanz, Boccherini, Domenico Scarlatti e tanti altri.

A completare il tutto un brano composto per questo intreccio di suoni dallo stesso Paolo Rigano, che prende il nome di "Corrispondenze". Il videoclip, realizzato sulle note di "Canarìos" di Gaspar Sanz, è stato realizzato dal videomaker Vincenzo Pipitone, nel caratteristico paesino di Gratteri, nel cuore delle Madonie.