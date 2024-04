Nuova stagione all'Amoad parco cittadino di Carini con i Walk On e il loro omaggio agli U2

Sabato 13 aprile all'Almoad, Parco Cittadino di Carini (PA) si inaugura la nuova stagione con il primo live dedicato alla band di Dublino che continua a spopolare in tutto il mondo, gli U2.

I Walk On, band capitanata da Maurizio Sparacello, daranno il via a questa stagione rendendo un sabato qualunque un sabato all'insegna della musica degli U2 e per l'occasione la location si assumerà un'atmosfera tipicamente irlandese.

Sarà uno live ricco di emozioni, amplificato da videoproiezioni che riprenderanno il loro modo di fare live, insomma uno spettacolo da non perdere. Prenotate il vostro tavolo e gustatevi una serata in pieno tema Irish.