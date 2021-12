Nu gospel, cena e concerto con il Palermo spiritual ensemble al Circolo unificato

Mercoledì 29 Dicembre - ore 20.30 presso il RTI Circolo Unificato di Palermo, ex Circolo degli Ufficiali, in piazza Sant'Oliva 25 si terrà una cena indimenticavile e il concerto del Palermo Spiritual Ensemble.



Una serata ispirata al jubilee americano, alla tradizione Gospel degli States. Palermo Spiritual Ensemble è un gruppo costituito da varie tipologie locali e propone un concerto, che al coinvolgimento del jubilee nero-americano più tradizionale, unisce le esecuzioni austere del bel canto, più vicine alla religioità e al modo di pregare bianco-europeo. Lo spettacolo, in attività da 30 anni, è stato replicato con successo in numerose occasioni per l'Azienda Provinciale del Turismo di Palermo, gli Assessorati alla Culotura della Regione Siciliana, del Comune e della Provicia Regionale di Palermo e per moltissimi comuni siciliani e italiani.



Il gruppo si è esibito nello stupendo Teatro Antico di Taormina come opening band dell'European Tour 1997 degli Earth Wind & Fire.

Hanno partecipato alla realizzazione del CD "Nostra signora degli autogrill" di Francesco Baccini. Nel 2000 hanno partecipato alla rubrica del TG1 "DoReCiakGulp" e alla trasmissione televisiva "TARATATA".



I Palermo Spiritual Ensemble sono:

Voci: Anna Bonomolo, Gabriella Portallo, Beppe Vella, Vito De Canzio, Giampiero Militello.

Piano: Diego Spitaleri

Tastiere: Dino Pizzuto

Basso: Vincenzo Noto

Batteria: Sebastiano Alioto



Dei Palermo Spiritual Ensemble dice Renzo Arbore: "Dalla vita non si finisce mai di imparare. Si lo so che non è una frase nuova o originale, ma è certamenhte nuovo o originalo sapere che i Gospel e gli Spirituals, mia vecchia e attuale passione, su cui pensavo di saper molto, possano nascere, nutrirsi e svilupparsi non soltanto nella terra dei 'piantatori di cotone', ma anche in quella degli 'spiantatori di fichidindia'. I Palermo Spiritual Ensemble sono sorprendenti: per bravura, per fedeltà ai modelli, per avere assimilato e fatto loro quel "Blue" misterioso che ama chi ama questa musica. Misteri della Sicilia e dei siciliani".

Cena e concerto - menu' americano €27

€25 per i possessori di carta esercito

Menu' amricano bimbi €10

Greenpass e mascherina ffp2 obbligatoria