"Now inizia adesso": l'evento al Malù Sport Village

Torna dopo 3 anni Now, il super evento del Malù Sport Village aperto a tutti per scoprire la palestra, i suoi nuovi spazi e le numerose attività previste, tra cui: presentazione nuova release Les Mills; corsi e lezioni; area dj; aperitvi e pizza. L'evento, in programma mercoledì 19 ottobre alle ore 9, è gratuito con posti limitati. Per info: 0916732696.