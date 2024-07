Notti sotterranee, apertura serale e aperitivo alla catacomba di Porta D'Ossuna

Sabato 20 luglio tornano l’apertura straordinaria serale e le visite guidate alla catacomba di Porta d’Ossuna a Palermo. In occasione dell’evento possibile acquistare un ticket con formula aperitivo, che darà diritto a un cocktail o bicchiere di vino nella vicina Caffetteria del Corso, proprio di fianco all’ingresso della catacomba. Rimane possibile comunque optare per la formula di sola visita, sia con ticket intero che ridotto.



Si tratta di un tour tra i cunicoli della Palermo sotterranea alla scoperta della storia e di antiche leggende. Il grande cimitero sotterraneo di Porta d’Ossuna sarà aperto al pubblico in via eccezionale nelle ore serali, con l’organizzazione di visite guidate dalle 18 alle 22 a cura degli archeologi che gestiscono il monumento.



La prenotazione è obbligatoria tramite il sito di Archeofficina.