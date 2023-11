"Le notti d'oro", la rassegna di cortometraggi al cinema Capitol Multisala di Bagheria

Torna a Bagheria il 20 e 21 novembre presso il Cinema Capitol Multisala “Le Notti d’Oro”, la più importante rassegna mondiale di cortometraggi, promossa dall’Accademia del Cinema Francese dei César e dall’Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, in collaborazione con Animaphix Film Festival. Le proiezioni, ad ingresso libero e fino a esaurimento posti, si terranno presso il Cinema Capitol (sala A e sala B) lunedì 20 novembre (ore 8.30, 11.00, 20.45), e martedì 21 (ore 8.30, 11.00, 16.00, 20.45).

Il programma di quest’anno accoglie una selezione di 30 cortometraggi di fiction, documentario e animazione, provenienti da 30 Paesi di tutto il mondo e premiati dalle rispettive Accademie cinematografiche con i premi più prestigiosi: César, Oscar, Bafta, David di Donatello, Goya, Magritte, ecc.

All’interno della raccolta de “Le Notti d’Oro” saranno presentati Le Variabili Dipendenti di Lorenzo Tardella (Premio David di Donatello 2023), un film che riflette sul tema dell’ingresso nell’adolescenza e sugli scontri con la propria intimità in un momento della vita in cui non ci sono regole, e ogni certezza può crollare in un secondo; Maria Schneider, 1983 di Lisabeth Subrin (Premio César 2023), un documentario che riprende la breve intervista che l'attrice ha rilasciato nel 1983 per lo show televisivo francese Cinéma Cinémas, dove riflette sulle strutture di potere di genere dell'industria cinematografica e sulle violazioni che ha sperimentato vivendo e lavorando al suo interno, in particolare sul set di Ultimo Tango a Parigi da lei girato nel 1972; An Irish Goodbye di Ross White e Tom Berkeley (Premio Oscar 2023), che narra la storia di due fratelli costretti a riallacciare un rapporto dopo la morte prematura della madre; Loop di Pablo Polledri (Premio Goya 2023), un cortometraggio di animazione ambientato in una società dove ogni individuo ha un suo ruolo preciso e un impegno ben definito, come in un ciclo continuo senza fine, finché una coppia decide di fare qualcosa di diverso; Yaõkwa - Imagem e Memória di Vincent Carelli, Rita Carelli (Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2022), un documentario che parla degli indios Enawenê Nawê, che vedono per la prima volta le registrazioni video dei loro consanguinei, girate 25 anni prima, ritrovando i volti dei genitori scomparsi, dei loro costumi ormai caduti in disuso e dei preziosi canti rituali dimenticati da tempo.

"Siamo lieti di collaborare, per il secondo anno consecutivo, con l’Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello - racconta Rosalba Colla, Direttrice di Animaphix Film Festival - confermando Bagheria come unica tappa siciliana de “Le Notti d’Oro”, un’importante occasione per scoprire il meglio del cinema d’autore contemporaneo in una due giorni dedicata sia al pubblico di adulti, durante i turni serali, sia al pubblico dei più giovani, durante i matinée rivolti alle scuole secondarie del territorio». E continua: «Personalmente ho avuto il piacere di coadiuvare gli organizzatori dei David nella creazione di una rete nazionale di festival e organizzazioni che hanno presentato “Le Notti d’Oro” dalla Valle D’Aosta al Piemonte, al Lazio, Puglia, Basilicata, fino alla Sicilia, al fine di promuovere il cortometraggio come forma espressiva autonoma nelle arene e nelle sale cinematografiche italiane".

"Confermare una iniziativa così prestigiosa come “Le Notti d’Oro” è un fatto molto importante non solo per l’Amministrazione, ma per la Città di Bagheria. Il cinema internazionale - spiega Daniele Vella, assessore alla Cultura del Comune di Bagheria - ritorna anche quest’anno e continua ad appassionare un pubblico sempre più attento ed esigente. Un ringraziamento a chi con professionalità è riuscito ad attrarre l'attenzione dell'Accademia del Cinema Italiano sul nostro territorio".