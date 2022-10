Le notti d'oro a Bagheria, al cinema Excelsior arrivano i migliori cortometraggi

Approdano a Bagheria il 20 e 21 ottobre presso il Cinema Excelsior “Le Notti d’Oro”, evento cinematografico promosso dall’Accademia del Cinema Francese dei César e dall’Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello, in collaborazione con Animaphix - International Animated Film Festival, che presentano i cortometraggi di fiction, documentario e animazione vincitori nel corso del 2022 dei più prestigiosi premi, tra cui i César, Oscar, Bafta, Goya, Magritte e David di Donatello.

Le proiezioni, ad ingresso libero e fino a esaurimento posti, si terranno presso il Cinema Excelsior giovedì 20 ottobre (ore 8.30, 11.00, 18.00), e venerdì 21 (ore 8.30, 11.00, 21.00). Ogni anno “Le Notti d’Oro” viaggiano facendo tappa nelle capitali e nelle città più affascinanti da Parigi ad Atene, a Bucarest, Lisbona, Madrid, Città del Messico, Roma, Vienna, Bruxelles, Lussemburgo e molte altre. Quest’anno arrivano per la prima volta in Sicilia, per proseguire il viaggio ideale nelle diversità culturali del mondo. Trentadue Paesi coinvolti, trentaquattro film e trentacinque registi. Una grande opportunità per rendere partecipe il pubblico delle diversità insite nel modo di fare cinema dei diversi paesi. Le opere sono in lingua originale con sottotitoli in italiano.

All’interno della raccolta de “Le Notti d’Oro” saranno presentati film di animazione tra cui Maestrale di Nico Bonomolo, Premio David di Donatello 2022, che racconta la storia di un uomo alla ricerca di se stesso e il bisogno di una vita nuova, in una dimensione temporale sospesa, come nel disegno di Escher dove tutto ricomincia dove sembrava essere finito; Love, Dad di Diana Cam Van Nguyen, Premio ?esky? Lev 2022, un documentario animato che usa una miscela ibrida di fotografie d’archivio e animazione per evocare l’atmosfera di un monologo interiore che vira dalla denuncia all’invocazione di una figlia che vive con dolore la separazione dal padre, collegando eventi del passato con desideri presenti. Tra i cortometraggi di fiction si mostra Address Unknow di Nadine Cloete, Premio Golden Horn 2021, che esplora i temi dell’espropriazione, dell’amicizia e dell’identità, e What is a woman? di Marin Håskjold, Premio Amanda 2021, che esamina i pregiudizi che le persone transgender e non binarie devono affrontare durante la loro vita. Mentre tra i cortometraggi documentari: Mama di Pablo de la Chica, Premio Goya 2022, che racconta una storia di lotta e resilienza nel cuore del Parco Nazionale del Kahuzi-Biega, uno dei luoghi con più conflitti e violenza del mondo, e Man with Doves di Lina Maria Mannheimer, Premio Gulbagge 2022, un film sulla tenerezza, ma anche sul disgusto e su una certa devozione maniacale da parte di un senzatetto.

"Siamo lieti - racconta Rosalba Colla, Direttrice di Animaphix Film Festival - di collaborare con l’Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello che ci ha offerto un’importante occasione per presentare i migliori cortometraggi premiati quest’anno dalle Accademie del Cinema di tutto il mondo, includendo la Sicilia in questo prestigioso circuito internazionale di promozione cinematografica, in grado di contribuire a un imprescindibile scambio culturale e creativo». E continua: «Lieti inoltre di presentare “Le Notti d’Oro” insieme a Nico Bonomolo, regista del cortometraggio Maestrale, che quest’anno ha vinto il Premio David di Donatello, inserito all’interno di questa straordinaria compilation".

"Ancora una volta Bagheria sarà protagonista del migliore cinema internazionale - spiega Daniele Vella, Assessore alla Cultura del Comune di Bagheria - grazie al talento e alla professionalità di chi è riuscito ad attrarre l’attenzione dell’Accademia del Cinema Italiano sul nostro territorio. È un onore per noi offrire un supporto per la realizzazione della manifestazione Le Notti d’Oro, augurandoci che sia l’inizio di una lunga serie".