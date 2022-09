Notti bianche delle lingue anche a Palermo: la due giorni di eventi all'Orto Botanico

Notti bianche delle lingue per le manifestazioni del 26 settembre, Giornata Europea delle Lingue, promossa dal Consiglio d’Europa. Il Cla - Centro linguistico di ateneo Unipa coordinato dalla professoressa Daniela Tononi e tutti i centri linguistici della città tra cui Casa Officina, Goethe Institut, IH Palermo Language Centre, Institut Français, Instituto Cervantes, Officina di Studi Medievali e tutte le scuole di lingue della città promuovono la diversità linguistica e culturale a Palermo. Le Notti bianche delle Lingue si svolgeranno il 26 e il 27 settembre a partire dalle 19.30 presso l'Orto Botanico.

All’iniziativa parteciperanno i docenti dell’ateneo palermitano, gli esperti linguistici del Cla, gli studenti unipa, la scuola di italiano per stranieri (ItaStra) le comunità di docenti di lingue delle scuole, e tutti coloro che amano le lingue a Palermo. In entrambe le serate ci saranno brevi letture in lingua originale coordinate dai docenti dei corsi di studio in lingue del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Palermo e realizzate in collaborazione con gli esperti linguistici del Cla e con il supporto dei centri linguistici cittadini per le seguenti lingue:

Arabo

Cinese

Francese

Inglese

Spagnolo

Tedesco

Ucraino

Per i docenti di lingue interessati a partecipare è possibile prenotare utilizzando il seguente link. I partecipanti ad entrambe le serate riceveranno un attestato riconosciuto dal Miur e da Unipa, Cla, Aisli, Goethe Institut, Instituto Cervantes, Institut Français. La seconda serata sarà anche dedicata a letture coordinate anche da ItaStra e si concluderà con un concerto su repertorio multilingue organizzato dagli studenti dell'Università degli Studi di Palermo.

Cervantes open day

L'Instituto Cervantes propone una giornata di lezioni di prova gratuite per chi ha voglia di mettersi in gioco nello studio della lingua spagnola, ma è ancora indeciso sulla propria iscrizione. La lezione si svolge il martedì 20 settembre nella sede di via Mariano Stabile, hanno una durata di 45 minuti per i quali sono previsti due turni: dalle ore 11.00 alle 11.45 e dalle ore 17.00 alle ore 17.45. Per partecipare alle lezioni gratuite è necessario prenotarsi entro venerdì 16 settembre per la data del 20, scrivendo un’e-mail all'indirizzo acx1pal@cervantes.es o scrivere un’e-mail all'indirizzo acx1pal@cervantes.es. La disponibilità dei posti è limitata. palermo.cervantes.es

Institut Français open day

Atelier di conversazione gratuito per tutti i livelli con le insegnanti dell’istituto. Venerdì dalle 18 alle 19 e per sabato dalle 11 alle 12. Partecipazione è gratuita, prenotazione telefonica o tramite il modulo online. Per i più piccoli l’appuntamento è a venerdì pomeriggio dalle 16 alle 17 per bimbi a partire dai 2 anni e per sabato mattina dalle 10:30 alle 11:30 per i bimbi a partire dai sei anni, con giochi e attività in francese sulla terrazza e informazioni sui nostri corsi per bambini.

IH Palermo Language Centre open day

International House Language Centre, in occasione dell’apertura del nuovo anno accademico, vi invita agli Open Days 2022 prenotabili su ihpalermo.com. Sabato 17 settembre in presenza, via Quintino Sella, 70 e venerdì 23 settembre online. Eventi linguistici gratuiti e aperti a tutti. La scuola apre al pubblico con informazioni sui corsi, test per conoscere il proprio livello di inglese, consulenza sugli esami internazionali e sui corsi all'estero. Per maggiori informazioni scrivere a info@ihpalermo.it.