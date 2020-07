La notte dei tesori, alla scoperta (in notturna) delle bellezze di Termini Imerese

Al via la IV edizione della notte dei tesori di Termini Imerese. L'appuntamento notturno con le bellezze della cittadina è fissato per sabato 8 agosto a partire dalle ore 20:30 sino alle 00:00. La Pro Loco di Termini Imerese in collaborazione con l'Archeoclub d’Italia Himera, la Società del Carnovale, l’Associazione Protezione Civile “Gli Angeli”, associazione Madonna delle Grazie e Maestri Infioratori di Termini Imerese e Nch’Io Pittio, anche quest'anno hanno voluto rinnovare uno dei percorsi più affascinanti della città Metropolitana di Palermo.

Un evento in cui la cultura si fonderà con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere i “tesori culturali” di una cittadina che, nonostante i mille problemi socio economici, non intende arrendersi al declino. A tal proposito, è stato creato un itinerario culturale che permetterà ai partecipanti alla "Notte dei Tesori" di conoscere e visitare le diverse bellezze del territorio distribuite lungo un percorso prestabilito. I punti culturali previsti saranno una decina e in ognuno di essi, grazie alla partecipazione delle associazioni, saranno presenti dei volontari che accompagneranno i partecipanti nella scoperta di alcune bellezze Termitane raccontandone la storia.

Come partecipare e informazioni utili

L’evento denominato “La Notte dei Tesori” si svolgerà a Termini Imerese il prossimo sabato 8 agosto a partire dalle ore 20:30 sino allae 00:00. Durante la serata i visitatori saranno accompagnati lungo un percorso guidato alla riscoperta delle bellezze della città. È consigliata la prenotazione.