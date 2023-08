Stelle cadenti a Monte Iato: la notte delle Perseidi al parco archeologico

Quale migliore occasione del cielo di agosto per osservare le stelle cadenti? Venerdì 11 agosto al Parco Archeologico di Monte Iato è prevista l’Osservazione astronomica “Stelle cadenti, la notte delle Perseidi”. CoopCulture, in collaborazione con il Planetario di Palermo organizza presso il Parco Archeologico di Monte Iato a Palermo alcuni appuntamenti all’insegna dell’archeoastronomia.

L’esperienza comincia con una visita didattica all'Antiquarium Case d'Alia, museo che ospita i principali reperti dell’area archeologica, e che offrirà un'occasione unica per conoscere il vissuto rurale e urbano della zona, fin dai tempi più antichi. A seguire, un gruppo di operatori scientifici, con il supporto di telescopi e attrezzature specializzate, guiderà il pubblico in una emozionante osservazione astronomica diretta della Luna, dei pianeti e delle stelle, alla scoperta delle leggi che regolano il cosmo.

Le notti di agosto, in particolare quelle dal 5 al 20, sono appunto le notti delle Perseidi, uno sciame di meteoroidi intenso e affascinante. Gli operatori del Planetario di Palermo mostreranno al pubblico la zona di cielo interessata dal fenomeno. Durante la serata, oltre all'osservazione ad occhio nudo, si potranno osservare la via lattea e la Luna al telescopio. Sarà inoltre possibile per il pubblico scattare immagini della Luna con i propri telefoni o macchine fotografiche, direttamente al fuoco dei telescopi. Biglietto intero 10 euro, quattro turni alle 20,30, 21,15, 22 e 22,45.

Infine, venerdì 25 agosto ci sarà l’Osservazione astronomica “Luna e pianeti”, una serata dedicata al nostro satellite e al Gigante Saturno. Gli operatori dei telescopi condurranno il pubblico presente alla scoperta della superficie lunare, con le sue montagne crateri e pianure, spiegando l'origine del nostro satellite e la sua importanza per il nostro pianeta. In tarda sera sarà la volta del meraviglioso pianeta Saturno con il suo seguito di anelli e lune. Anche qui si potranno scattare immagini della Luna e di Saturno direttamente al fuoco dei telescopi. Biglietto intero 10 euro, quattro turni alle 20,30, 21,15, 22 e 22,45. Biglietti e info qui.