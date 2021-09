Notte a San Vincenzo, nella chiesetta di Misilmeri un evento tra storia, arte e spettacolo

“Notte a San Vincenzo”, è questo il nuovo appuntamento con la storia, l’arte e lo spettacolo sotto le stelle previsto per sabato 25 settembre dalle ore 21, presso la scalinata della Chiesa di San Vincenzo Ferreri a Misilmeri.

Un percorso guidato segnerà la visita all’antica chiesetta, dove per l’occasione sarà eccezionalmente esposto per la prima volta il capitello chiaramontano ritrovato al suo interno nel 1956, per poi proseguire con momenti di intrattenimento artistico/teatrali in uno dei siti più antichi e caratteristici del centro storico del paese, ai piedi del Castello dell’Emiro in un proscenio naturale sull’intera Valle dell’Eleuterio.

La serata sarà arricchita dalle performance teatrali a cura del laboratorio teatrale “Addisa” diretto da Vincenzo La Lia con le musiche di Salvatore Trentacoste e la partecipazione di Ettore di Salvo, Antonino Anselmo, Maria Rita Dioguardi , Maria Teresa Cardile, Francesco Gervasi, Simona Aiello. Saranno presenti anche le poetesse Anita Vitano e Rosanna Badalamenti con alcune letture dedicate e una mostra fotografica curata da Filippo Barbaria, Dario Palazzotto e Alessandra Bucoli.

Esporranno con le loro opere d’arte anche i pittori Enzo Garofalo, Pino Errante e Antonina Gizzi. Spazi dedicati alla degustazione enogastronomica e promozione dei prodotti tipici locali saranno curati dall’Azienda agricola apistica Correnti, l’azienda vinicola Buceci, l’Abathia Cafè e il laboratorio di ceramiche “Le Casette”. L’evento è stato promosso dalle associazioni SiciliAntica Misilmeri, “Progresso per L’Europa”, la confraternita “San Vincenzo Ferreri” e il laboratorio teatrale “Addisa”, con la collaborazione del Comune di Misilmeri.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...