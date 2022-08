Telescopi, musica live, talk e spettacolo: notte di stelle a Sanlorenzo Mercato

Telescopi, musica e spettacolo: a partire dalle 20.30 al Mercato il 10 agosto, la notte delle stelle, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta, tra osservazioni stellari, talk e musica live. Protagoniste assolute le stelle, da osservare, ascoltare e scoprire. Le stelle, quelle vere, saranno protagoniste assolute grazie alla collaborazione con l’Inaf-Osservatorio Astronomico di Palermo: si potrà osservare il cielo con uno speciale telescopio alla scoperta dei corpi celesti e delle costellazioni più visibili.

Si comincia alle 20.30 con il talk sul palco del giardino, occasione per il pubblico per dialogare con gli astronomi dell'Inaf sugli eventi astronomici di questo periodo dell'anno. In particolare, l'astronomo e divulgatore Mario Guarcello aprirà la serata presentando il cielo di agosto e discutendo di stelle cadenti, della Luna e di pianeti come Giove e Saturno, ma anche di inquinamento luminoso e dei suoi effetti sugli uomini e sulla fauna notturna.

Spazio poi a partire dalle 21 alle osservazioni al telescopio con gli astronomi Mario Guarcello e Davide Cardinale che consentiranno di osservare Saturno con i suoi anelli, Giove con le sue Lune Galileiane e la Luna in dettaglio. Non possono mancare le assolute protagoniste della serata, le stelle cadenti, note ai più come le “lacrime di San Lorenzo”, ovvero le meteore appartenenti allo sciame delle Perseidi. Si tratta di piccolissimi frammenti della cometa Swift-Tuttle che incrociano l'orbita della Terra ed entrando con grandissima velocità nell’atmosfera creano le caratteristiche scie luminose. Gli scienziati spiegheranno anche tutti i perché legati al fenomeno delle stelle cadenti e le sue ragioni storiche, rispondendo a tutte le domande di grandi e piccoli.

Alle 21.30 sul palco del giardino si apre il live della Buba’s Band con il suo rock & blues esplosivo. La band, composta da Vito De Canzio alla voce, Chiara Minaldi alla tastiera e con la sua voce, Davide Molino alla chitarra, Mario Tarsilla al basso e Fabio Finocchio alla batteria propone un repertorio di matrice fortemente americana.

La Buba’s Band nasce artisticamente nell’agosto del 1991 a Palermo, dall’unione di cinque musicisti. Negli anni si guadagna una reputazione di riguardo che le consente di esibirsi sui palchi di buona parte della Sicilia partecipando anche a trasmissioni televisive e ad importanti manifestazioni.