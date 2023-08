Piatti tradizionali rivisitati, esposizione d'arte e dj set: notte di San Lorenzo al Casale Mon Rahal

Cena e Musica sotto le Stelle per la notte di San Lorenzo 2023. Il 10 agosto al casale Mon Rahal gli ospiti saranno deliziati da un’esperienza multisensoriale tra arte cibo, musica e dj set.



L’evento sarà un’opportunità unica per gli amanti del cibo di scoprire i sapori autentici della Sicilia. Un raffinato menu, preparato con ingredienti locali freschi e genuini, offrirà una selezione di piatti tradizionali rivisitati in chiave moderna. Gli ospiti potranno deliziarsi con le prelibatezze accuratamente imbastite, il tutto abbinato al pregiato vino locale Initium dell’azienda vinicola BA&CO, ogni sorso sarà un viaggio nella storia.



La serata sarà arricchita dall’esposizione d’arte della talentuosa pittrice Valeni Emilia Varsellini. Le sue opere trasporteranno gli spettatori in mondi di bellezza e riflessione. Le luci soffuse creeranno un’atmosfera intima e romantica, mentre la musica dal vivo ed il dj set di Max Lo Curto aggiungerà un tocco di emozione.



Info e prenotazioni: casalemonrahal@gmail.com - www.casalemonrahal.com