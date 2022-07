La luna di San Lorenzo: prima trekking, poi aperitivo ad oltre 1800 metri di quota

Un'escursione per la notte più magica dell'anno, quella di San Lorenzo! Andremo in uno dei posti migliori del sud Europa per l'osservazione del cielo notturno. Saliremo sulla vetta del Monte Mufara per ammirare il tramonto su un panorama a 365°. Degusteremo dei prodotti tipici del Parco in compagnia della luna piena.

Posti limitati

Scarpe da trekking

obbligatorie

Noleggio torce incluso

Distanza: 6km a\r

Dislivello: 250mt

Difficoltà: Medio/Facile

Appuntamento alle 17.15 a Piano Battaglia (Rifugio Grifone)