Musica e passeggiate in luoghi incantati: a Geraci Siculo torna la "Notte romantica"

Musica, atmosfera da mille e una notte, passione e luoghi incantati. A Geraci Siculo, borgo immerso nel parco delle Madonie, il 22 giugno sarà la "Notte romantica 2024". L'iniziativa, organizzata dalla locale Proloco, con il comune e la consulta giovanile, è legata all'evento nazionale organizzato dall'associazione "I borghi più belli d'Italia" che si terrà, in contemporanea, in tutti i comuni del nostro paese che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento di Borgo più bello d'Italia (Geraci Siculo è stato premiato nel 2021).

L'idea dell'iniziativa nasce per celebrare l'amore e il romanticismo, in un luogo incantato come Geraci Siculo che, per l'occasione, sarà ancora più suggestivo, con angoli illuminati solo dalle torce o candele e musica suggestiva per le vie del paese. Tutti gli innamorati potranno passeggiare mano nella mano alla scoperta di angoli magici dove scattare la perfetta foto "da innamorati", come il "Salto del Ventimiglia", ma anche gustare un aperitivo ideato appositamente per la giornata dai locali del Borgo. O ancora assistere al comedy show "In Valigia" con Mario Barnaba (ore 21,30) a Largo "O' Tunn", o ancora lo spettacolo "Le follie di Zazu" di clown e magia (ore 22) al largo "Alla Vucciria". O, per finire, "Mujeres" con Sabrina Firmatari, uno spettacolo di danza con il fuoco che si terrà a piazza del Popolo alle ore 22,30 e che lascerà gli spettatori senza fiato.

"Per noi, come ho detto più volte, è un onore far parte del circuito dei borghi più belli d'Italia - dice il sindaco di Geraci Siculo Luigi Iuppa - ed eventi come questo contribuiscono alla promozione turistica delle nostre bellezze. L'atmosfera di luoghi come il nostro paese è sempre meravigliosa. E affascina davvero tutti. Una notte perfetta da trascorrere in compagnia della propria innamorata o innamorato".