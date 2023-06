Notte romantica nei borghi più belli d'Italia: un sabato d'amore a Cefalù

Sabato 24 giugno, il sabato successivo al solstizio d’estate, com’è consuetudine da ormai otto anni i Borghi più belli d’Italia saranno i protagonisti di una serata indimenticabile, dedicata a tutti gli innamorati: la Notte romantica nei borghi più belli d’Italia.

Anche Cefalù diventerà la location perfetta per una serata all'insegna del romanticismo e dell'amore. Le bellezze del centro storico con le sue vie, le piazzette, i vicoli, la vecchia Marina e la passeggiata tra gli scogli, ma anche la possibilità di ammirare il cielo stellato nel silenzio di una notte speciale, sarà una occasione irripetibile.

Il programma del Comune di Cefalù prevede

Ore 18:00-20:00 "Sunset Kiss on the wheel": sali sulla Ruota panoramica sul Lungomare di Cefalù con il tuo innamorato/a (prezzo ridotto solo per le coppie e per la Notte Romantica, grazie a HSC Eventi)

Ore 20:00 Largo Eroi del Mare (terrazza vecchia Marina): "Brindisi degli Innamorati" offerto dall'Amministrazione comunale

"Walking Love": Passeggiata romantica lungo la scogliera dal Molo al Bastione

Contest #notteromanticaacefalu: fai una foto con l'hashtag in uno degli angoli più romantici del centro storico (piazza Spinola, piazza Crispi, via Caracciolo e Porta Pescara) e tagga @comunedicefalu. In palio una cena per 2 persone.

La novità della Notte Romantica di quest'anno lo speciale Focus “Flashmob Unplugged”, un invito a tutti i partecipanti che suonano uno strumento a recarsi nei borghi per esibirsi in maniera spontanea suonando la propria musica negli angoli più caratteristici dei borghi. La manifestazione è organizzata con il patrocinio del Comune di Cefalù e in collaborazione con HSC Eventi.