Lettere per l'Ucraina per la "Notte dei licei", l'epistolario della pace degli studenti del Vittorio Emanuele II

Venerdì 6 maggio alle ore 21.15, nello Spazio Flaccovio del Liceo Classico Vittorio Emanuele II, in occasione della "Notte nazionale dei licei", verrà presentato il libro Lettere per l'Ucraina - Esercizi di empatia per un epistolario di Pace, una raccolta di lettere scritte da alunne e alunni del Liceo Classico Vittorio Emanuele II a ipotetici loro coetanei ucraini, novità editoriale pubblicata da Spazio Cultura Edizioni e di cui parte del ricavato della vendita sarà destinato dall'associazione "People Help the People" a favore della raccolta umanitaria “Missione I.N.S.F.O. – R.O.E.” in solidarietà ai rifugiati ucraini.

Saranno presenti: Emilio Pomo, coordinatore R.O.E. Raggruppamento operativo Emergenze Protezione Civile Regione Sicilia, Giuseppe Labita, presidente dell'Associazione People Help the People, Mariangela Aiello, dirigente scolastico del Liceo Classico Vittorio Emanuele II, Roberto Crinò, curatore del libro e l'editore Nicola Macaione.