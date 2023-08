Notte di Ferragosto, White party anni '90 allo Stand Florio

Le regole sono semplici: la notte di Ferragosto da festeggiare, il dress code rigorosamente bianco e tanta musica. Tutto questo caratterizzerà la notte di Ferragosto il 14 agosto alle 20 allo Stand Florio in via Messina Marine 40, in un evento in collaborazione con Dorian.



Si comincia con la cena, che prevede al tavolo riservato, cena esclusiva, vino e i drink serviti al tavolo. Alle 22 tocca ai Prostix, band che propone un repertorio musicale anni Novanta adatto alla serata. Poi si festeggerà tutti di bianco vestiti con Fabio Flesca e Silvio Randazzo alla consolle, ovvero due senatori della musica anni Novanta, pronti a fare divertire sino a tarda notte.



L’ingresso con cena esclusiva servita al tavolo riservato costa 40 euro. Dopo cena 20 euro.



L’appuntamento è organizzato da Alessio Ciriminna, Dorian e Stand Florio. Per prenotare visitare il link Facebook: https://www.facebook.com/dorianart.it. La prenotazione verrà confermata solo al momento del ritiro delle prevendite allo Stand Florio, dal martedì alla domenica dalle 17 alle 23, entro e non oltre il 13 agosto.