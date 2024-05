Notte europea dei musei, solo un euro per visitare per entrare allo Steri e ammirare la Vucciria di Guttuso

Sabato 18 maggio ritorna la Notte europea dei Musei iniziativa nata con il patrocinio del Consiglio d'Europa, Unesco e Icom per valorizzare l'identità culturale. In tutta Europa i musei saranno aperti in notturna con un biglietto simbolico di 1 euro. Sarà una ghiotta occasione per avvicinare, da una particolare “angolazione” in notturna, il complesso monumentale dello Steri, aperto dalle 20 a mezzanotte (ultimo ingresso alle 23) con biglietto di 1 euro. Sarà possibile seguire il cosiddetto percorso Scarpa, e visitare la Vucciria di Guttuso.

“Lo Steri è splendido da qualsiasi angolatura lo si ammiri, ma in questo caso ci sarà un’occasione in più di scoprirne la storia - dice il rettore Massimo Midiri -. Seguendo il percorso dedicato al restauro di Calandra a cui collaborò Carlo Scarpa, si entra veramente nel cuore del complesso monumentale; senza contare l’emozione di trovarsi di fronte alla Vucciria. Per i palermitani che già conoscono questi tesori, e per i turisti che vivranno un’esperienza difficile da dimenticare”.

La visita parte dalla sala Terrana, seguendo il filo dei pannelli che illustrano i restauri curati dall'architetto Roberto Calandra in collaborazione con l'architetto e designer veneto Carlo Scarpa, che “era già affascinato dallo Steri con cui spesso dialogava a voce alta” come scrisse in seguito Nino Vicari: il percorso di visita, inaugurato da poche settimane, attinge a disegni e schizzi conservati negli archivi della Soprintendenza, nell’archivio Calandra e nella collezione di Architettura del Maxxi; e narra l’intero processo di restauro, dagli anni ’60 a metà anni ’80, che porterà all’attuale fisionomia del palazzo che fu dei Chiaromonte. L’esposizione è composta da cinque pannelli fotografici arricchiti da QR code.

Ma la particolare visita in notturna permetterà anche di riscoprire La Vucciria, nei giorni in cui compie i suoi “primi cinquant’anni”, cuore della sala espositiva immersiva che riesce a restituire anche gli anni e l’ambiente in cui lavorò Renato Guttuso. Info: www.coopculture.it.