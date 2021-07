Notte europea dei musei, al Salinas fino alla mezzanotte si entra pagando 1 euro

In occasione della XVII edizione della Notte europea dei musei, organizzata dal ministero della Cultura francese con il patrocinio di Unesco, Consiglio d’Europa e Icom, e in collaborazione con l'assessorato regionale ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana, sabato 3 luglio apertura straordinaria serale del museo archeologico Salinas dalle 20 a mezzanotte con ingresso al costo simbolico di 1 euro.

Sarà una splendida occasione per riscoprire le sale e le collezioni, i reperti che raccontano la storia del Mediterraneo, la Pietra di Palermo con su incisi i nomi dei faraoni, i ritrovamenti dagli scavi di Selinunte, le Metope esposte nella ritrovata Agorà. Senza contare che di notte acquista tutto un sapore diverso, persino i due chiostri sembrano attendere il pubblico in gran segreto, per regalare uno spazio verde dove respirare, nel cuore della città.

Sarà anche possibile partecipare a due visite guidate alle 21 e alle 22, condotte da CoopCulture che si concluderanno con un calice di vino nella caffetteria affacciata sull'antico chiostro seicentesco. Costo: 10 euro (ingresso + visita guidata + calice).

