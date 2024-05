Notte europea dei musei, apertura straordinaria della Città delle illusioni

Dopo il successo riscosso in un solo mese e mezzo di apertura, con oltre 15mila ingressi registrati, la "Città delle illusioni" di Palermo rilancia e, in occasione della notte europea dei musei, sabato 18 maggio, resterà aperta al pubblico con ultimo ingresso alle 24.

Per l'occasione, il prezzo del biglietto sarà di 10€ invece di 15€ e il ridotto per bambini dai 3 ai 5 anni sarà di 3€ invece di 6€. Ci sarà, inoltre, la possibilità, solo su prenotazione, di gustare un aperitivo prima dell’ingresso al museo, nel caratteristico cortile degli eremiti. Per acquisti e informazioni, basta visitare il sito www.cittadelleillusioni.it.

"Viste le numerose richieste pervenute per un’eventuale apertura serale - fanno sapere dalla Città delle illusioni di Palermo - con l’occasione della notte europea dei musei, abbiamo deciso prolungare l’apertura sabato 18 maggio e di offrire un biglietto scontato per consentire ad un maggior numero di persone di vivere la fantastica esperienza che offre la struttura".

L'appuntamento per grandi e piccini, allora, è presso il cortile San Giovanni degli Eremiti, proprio accanto alla famosa Chiesa di San Giovanni degli Eremiti.