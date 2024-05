Notte europea dei musei, apertura straordinaria della Galleria d'Arte Moderna

Sabato 18 maggio si celebrano due eventi di grande rilievo a livello internazionale: la Notte Europea dei Musei, che invita i musei e i luoghi della Cultura ad aprire le loro porte al pubblico in orario serale, e la Giornata Internazionale dei Musei, International Museum Day, organizzata da ICOM (International Museum Day – IMD), che quest’anno ha per tema “I Musei per l’Educazione e la Ricerca”.

Come ogni anno i Musei gestiti da Civita Sicilia partecipano a questa giornata importante con speciali modalità di fruizione. La Galleria d’Arte Moderna aderisce alla Notte Europea dei Musei con un’apertura straordinaria delle Collezioni del piano terra, a partire dalle 18:30 e fino alle 23:30, con ultimo ingresso alle ore 22.30, al costo simbolico di 1,50 euro. Nelle sale lo staff dei Servizi Educativi di Civita Sicilia sarà a disposizione dei visitatori per approfondire le principali tematiche delle opere. Prenotazioni: didattica@gampalermo.it.