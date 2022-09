Sharper, notte europea dei ricercatori: al via la settima edizione al campus di viale delle Scienze

Presso il campus universitario di viale delle Scienze, la settima edizione della notte europea dei ricercatori a Palermo. Il 30 settembre in tutta Europa ci sarà la nuova edizione della European Researchers’ Night. A Palermo, questa manifestazione si svolge ininterrottamente dal 2016, grazie al progetto SHARPER SHAring Researchers’ Passion for Enhanced Roadmaps un evento che riunisce giovani generazioni, cittadini e ricercatori per sviluppare nuove roadmaps verso un futuro migliore e desiderabile. Il progetto prevede già da adesso un doppio appuntamento, nel 2022 e anche nel 2023, l’ultimo venerdì di settembre come da tradizione.

Sarà il campus universitario di Viale delle Scienze ad ospitare l’edizione 2022. L’ingresso è libero, dalle ore 18:30 alla mezzanotte. Sono previste più di 90 attività (mai così tante!), saranno coinvolti circa 400 ricercatori con postazioni distribuite fra il porticato del Dipartimento di Ingegneria, l’interno dell’Edificio 19 e il Dipartimento di Architettura, il Museo dei Motori e dei Meccanismi e il Museo Gemmellaro. Tante dimostrazioni, seminari, open lab, giochi, tutte attività interattive. Il programma definitivo con la descrizione di ciascuna attività è disponibile online https://www.sharper-night.it/sharper-palermo/ L’indomani, 1 ottobre ci sarà il tentativo di un Guinness World Record: il maggior numero di persone che contemporaneamente realizzano l’esperimento “il dentifricio dell’elefante”. Si cercherà di battere il precedente record detenuto da una scuola inglese con 521 persone coinvolgendo 600 partecipanti. Le attività continuano durante l’anno con gare di “SumoScience”, di “Scienza da Leggere” che coinvolgono studenti delle scuole superiori e ricercatori e con “Scienza in Scena” una rappresentazione teatrale.

Oltre alle ricercatrici e ricercatori dell’Università di Palermo, che partecipa con i suoi Dipartimenti, il Sistema Museale, il Sistema Bibliotecario e ATeN, sono coinvolti anche colleghe e colleghi di altri Enti di Ricerca e Associazioni: l’Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati (ISMN-CNR), l’Istituto di Biofisica (IBF-CNR), l’Istituto di Farmacologia Traslazionale (IFT-CNR), l’Istituto per le Tecnologie Didattiche (ITD-CNR), l’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica (INAF-IASF), l’Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” (INAF-OAPA), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) la Fondazione Ri.Med., la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, Fondazione Fibrosi Cistica, l’Associazione PalermoScienza e la Polizia Scientifica.

Le attività sono rivolte alle 5 missioni del programma di lavoro Horizon Europe (Adattamento ai cambiamenti climatici. Cancro. Ripristinare il nostro oceano e le nostre acque. Città intelligenti e neutre dal punto di vista climatico. Salute del suolo e cibo) ma anche agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Un ospite d’eccezione parteciperà alla “Notte”, il Direttore della European Research Executive Agency (REA), Marc Tachelet. Il REA è un organismo di finanziamento per la ricerca e l'innovazione. Gestisce le sovvenzioni dell'UE per la ricerca.

Sharper è una festa in cui i ricercatori e il pubblico interagiscono affinché la passione verso la ricerca coinvolga tutti, sia nelle scoperte sia nelle applicazioni che esse trovano, in qualunque ambito. Gli appuntamenti con Sharper 2022 e 2023 permetteranno a cittadini e ricercatori di condividere tutto questo impegno. SHARPER coinvolge 14 città in 8 regioni in tutta Italia: Ancona, Camerino, Cagliari, Catania, Genova, Macerata, L'Aquila, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni e Trieste attraverso una rete diversificata di 9 partner consortili tra cui Università,

Enti di ricerca, musei, imprese sociali e più di 200 stakeholder della società civile, del mondo creativo culturale, dell'industria, della ricerca e dell'istruzione. Il progetto SHARPER è finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito dei progetti Notte Europea dei Ricercatori, azioni Marie Sk?odowska-Curie, GA 101061553.