Notte di Zucchero, dai canti della morte al cimitero degli inglesi ai laboratori per bambini al Politeama

"Armi santi, armi santi, io sugnu unu e vuatri siti tanti: mentri sugnu 'ntra stu munnu di guai cosi di morti mittitiminni assai", la notte tra l'1 e il 2 novembre a Palermo ed in Sicilia è magica, prima di andare a dormire, i bambini speranzosi di ricevere tanti bei regali e dolcetti usavano recitare questa preghiera. La festa dei morti sta per tornare e con essa anche "Notte di Zucchero" che quest'anno giunge alla sua nona edizione.

A Palermo per il giorno dei morti si era soliti andare ai cimiteri per accendere un cero ai propri defunti e per onorarli, i parenti del morto mangiavano accanto alla tomba, per non farli sentire soli. Secondo la tradizione ogni anno nella notte tra l'uno e il due novembre i defunti lasciano le loro sepolture, e da soli o in gruppo, girano per la città rubando dolci, giocattoli e vestiti nuovi da portare in dono ai piccoli della propria famiglia.

"Notte di Zucchero", la manifestazione che celebra i defunti e fa gioire e divertire bambini e adulti, è stata fortemente ed amorevolmente voluta da la Città Metropolitana di Palermo e anche quest'anno è ideata e curata da Giusi Cataldo. La sede scelta per questa edizione ha una grande forza simbolica in questo periodo, è uno dei più bei teatri palermitani, già sede dell’evento nel 2016: il Teatro Politeama Garibaldi.

Mai come quest’anno il ritorno della festa dedicata a grandi e piccini, è carica di significati, usanze e tradizioni siciliane che si legano ad altri e più attuali temi come la tanto attesa riapertura dei teatri e delle manifestazioni culturali in presenza che ci sono tanto mancate. Il fortunato format dell’evento cambia di poco per rispettare le regole di sicurezza e di distanziamento, ma offrirà la consueta ricchezza di spettacoli, laboratori ed una buona dose di magia e mistero per tutti. Gli spettacoli saranno su prenotazione e con green pass, i laboratori per bambini saranno anch’essi su prenotazione ed alcuni liberi fino ad esaurimento posti come da protocolli anticovid, tutte le info di prenotazione su www.nottedizucchero.it.

La manifestazione prenderà inizio il 31 di ottobre alle 18 con l’inaugurazione della mostra “Quando sono piccolo” della fotografa Rori Palazzo da un'idea di Giusi Cataldo. Visi noti e meno noti sono stati immortalati con il loro giocattolo preferito, le foto saranno in mostra nella prestigiosa sede della Cavallerizza di Palazzo Sant’Elia, che rimarrà allestita fino al 7 novembre 2021. La sera del 31 ottobre alle 21, al Cimitero degli Inglesi andrà in scena la seconda edizione de “I canti della Morte”, momento musicale struggente che attraverserà diversi generi musicali dal folk al gothic passando dal cantautorato con un omaggio anche allo Spoon River di De Andrè (con Ponente e folk band, Claudio Terzo solo, Kyrah Aylin duo).

Il primo di novembre sarà la giornata clou dell'evento con una intera giornata dedicata ai bambini all’interno dei saloni del Teatro Politeama, sotto il porticato e nei giardini, dove si avvicenderanno laboratori culinari, di narrazione e manuali, clownerie, canti, danze, equilibrismo ed enormi bolle di sapone.

Una grande novità di questa edizione sarà la grande parata “Meravigliosa Provincia” di bande musicali finalmente per strada, un momento simbolico per riabbracciare tutta la città. Il primo di novembre dalle 15.30 la grande parata musicale attraverserà uno degli assi più importanti di Palermo: via della Libertà, da piazza Croci e fino a via Turati/piazza Ruggero Settimo. Sfileranno tante bande musicali di Palermo e Provincia (Altofonte, Belmonte Mezzagno, Aliminusa, Montemaggiore, Corleone, il Corpo bandistico di Palermo, la Banda Cavaliere Cascino di Palermo e la banda del Liceo Musicale Regina Margherita di Palermo) che suoneranno alternandosi fra loro e tutte insieme, infatti con la direzione del maestro Nunzio Ortolano a fine parata sempre in via della Libertà verranno eseguiti all’unisono due brani, uno siciliano ed uno messicano per ricordare il gemellaggio fra Palermo e Città del Messico, città accomunate dalla stessa tradizione della “Festa dei Morti” e del “Dia de Muertos”. La parata sarà intervallata e arricchita dalle coreografie dei danzatori del Liceo Coreutico Regina Margherita. A piazza Ruggero Settimo (al Politeama) dalle 19 circa in programma anche un momento di festa urbana diffusa fra musiche e danze in cui si inviterà a prender parte allo spettacolo “Festa dei Morti” che si terrà dentro il teatro.

Come sempre allo scoccare della sera del primo novembre arriva per "Notte di Zucchero" il momento di spegnere le luci della festa e accendere le candele per ripercorrere il viale della Memoria, ecco allora che il Teatro si trasformerà in un luogo sospeso dove le storie dei nostri Morti riecheggeranno in un'atmosfera magica. Il teatro si animerà delle storie dei nostri Morti più illustri e delle loro vicissitudini che arrivano fino a noi grazie anche ai loro corpi mummificati e conservati dentro le Catacombe dei Cappuccini. Si metterà in scena sul palco del Teatro Politeama “La festa dei morti”, il nostro Sicily Spoon River - con testi scritti da Savatteri, Randazzo, Brancato, Di Piazza, Di Grado, Argento, Rondinelli, Terranova e interpretati da Gigi Borruso, Eletta Del Castillo, Cristiano Pasca, Giuseppe Provinzano, Alessandra Ponente, Luca Carbone, Susanna Piraino, Giovanni Carta e Massimiliano Geraci. Gli spettacoli saranno replicati due volte durante la serata.

L’indomani mattina, il 2 novembre, "Notte di Zucchero" come di consueto entra nelle scuole per un festoso incontro con i bambini degli asili e delle scuole d’infanzia in collaborazione con l’Assessorato alla Scuola del Comune di Palermo, all’insegna delle tradizioni e dell’identità coniugate al gioco e allo spettacolo con le “Storie Zuccherose” di Salvino Calatabiano.



