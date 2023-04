Alla Kalsa "La notte delle 7 chiese": cammino sulle orme di San Filippo Neri

In cammino sulle orme di San Filippo Neri. La Parrocchia di Santa Maria della Pietà di via Toremuzza 1 alla Kalsa organizza per sabato 15 aprile alle ore 21 “La Notte delle 7 Chiese”. Un pellegrinaggio cristiano che risale al Medioevo e che fu poi rivitalizzato nel XVI secolo da San Filippo Neri che lo organizzava nei giorni del Carnevale romano per “curare le anime” e distrarre i fedeli dalle tante usanze pagane dell’epoca. La “Compagnia dell’immacolata e San Filippo Neri”, insieme alle associazioni “Identità Giovani” e “Oratorio vivo” organizza una serie di eventi, conferenze e momenti di preghiera con l’obiettivo di coinvolgere in modo particolare i giovani per ravvivare il carisma filippino.

“La notte delle 7 Chiese” comincerà con il raduno davanti la parrocchia di Santa Maria della Pietà alla Kalsa. Alla visita parteciperà Padre Simone Raponi della congregazione dell'Oratorio di Roma. I fedeli, guidati dal parroco Don Giuseppe Di Giovanni, si metteranno in cammino verso la prima tappa, la chiesa di Santa Maria degli Angeli alla Kalsa, quindi visiteranno nell’ordine la Chiesa di Santa Maria dell’Itria ai Cocchieri, la Chiesa di Sant’Anna la Misericordia, la chiesa di Gesù e Maria, la Chiesa di Maria Santissima degli agonizzanti, la chiesa di San Giuseppe ai Teatini e la Chiesa di Santa Ninfa ai Crociferi, settima e ultima tappa della serata. ”L’iniziativa segue quella dello scorso 19 febbraio, ‘La visita delle sette chiese’, che ha visto la partecipazione di centinaia di fedeli per le strade del centro storico di Palermo – afferma Don Giuseppe Di Giovanni – Siamo sicuri che anche questa volta saranno in tanti a partecipare e non è un caso che questo itinerario religioso viene proposto di sabato, ovvero nel giorno più importante della movida. Sarà un’occasione per passare qualche ora tutti insieme creando un momento di aggregazione e spiritualità”.