Notte a Casa Florio tra gotico, magia e spiritismo fra Ottocento e Novecento

Mercoledì 1 novembre, alle 21, in occasione della vigilia della commemorazione dei defunti, l’Associazione Culturale Casa Florio ospita, all’interno della Casina dei Quattro Pizzi all’Arenella, un suggestivo incontro tenuto dall’antropologo Gian Mauro Sales Pandolfini, dedicato alla storia dello spiritismo fra Ottocento e Novecento, ai fantasmi della magia popolare siciliana e all’eccentrica figura di Luigi Capuana, poliedrico uomo di cultura, a suo agio anche nella verve medianica dell’epoca, e redattore d’eccezione del giornale “L’Ora” di Ignazio Florio Jr.

Il ricorso al mondo degli spiriti ha consentito di abbattere il silenzio forzato di quella morte che il Positivismo, come l’Illuminismo, non erano stati in grado di far comprendere. La seduta spiritica aristocratica e borghese o il ricorso al mago nella comunità popolare non erano soltanto una forma di marcatura sociale o un codice culturale di appartenenza, ma una possibilità alternativa che si prospettava dinanzi a quella che De Martino ha definito “crisi della presenza”, scaturita, ad esempio, dalle grandi epidemie, dalle grandi guerre della storia come dall’inspiegabilità del caso.

L’evento inaugura la nuova stagione letteraria dell’Associazione Culturale, intenta a tutelare e valorizzare la memoria della famiglia Florio, che ha significativamente contribuito a disegnare il volto della Belle Époque, attraverso la promozione di mostre, concerti, convegni o presentazioni di libri, in linea a quella “Primavera Siciliana” di Vincenzo Florio Jr che, nei primi anni del Novecento, rese Palermo attivo e prospero laboratorio culturale e sportivo.

Gli ospiti saranno inizialmente guidati, alla scoperta della splendida Casina, in stile neogotico, che domina la Tonnara Florio all’Arenella, da Luca Ferracane, assistente alla regia per il Teatro lirico, scenografo, librettista e socio dell’Associazione Casa Florio. Sarà possibile ammirare anche “L’alba d’argento”, mostra di inediti a cura di Ana Paula Paladino Florio, Presidente dell’Associazione, e Gabriele Ganci, con testo critico dello stesso Sales Pandolfini, dedicata alla moglie di Vincenzo Florio Jr, Lucie Henry, modella di Pablo Picasso e Federico Beltrán Massés, amica di Cocò Chanel e Sonia Delaunay, ma soprattutto donna di grande fascino e intuito, la cui eleganza traspare ancora fra i preziosi abiti esposti come nel più semplice gesto catturato da una fotografia o da un dipinto. Comprendendo appieno l’ineluttabilità degli eventi, vende i suoi brillanti e consente a Vincenzo di riacquistare la Tonnara dell’Arenella e viverla, come oggi la abitano gli eredi Paladino Florio. Al tramonto dorato dei Florio ella oppone dunque una spinta vitale, una nuova alba, argentea, sicuramente meno luccicante e più lunare.