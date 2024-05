Notte nel bosco, passeggiata di scoperta nei sentieri di Monte Catalfano

Notte nel bosco.

Gli alberi sono santuari. Chi sa parlare con loro, chi sa ascoltarli, conosce la verità. Essi non predicano dottrine o ricette, predicano, incuranti del singolo, la legge primordiale della vita.

(H.Hesse)

FALCON WALKS organizza una passeggiata presso Monte Catalfano al Punto Trigonometrico, per vivere insieme un’esperienza puramente unica.

QUANDO E DOVE:

Venerdì 10 Maggio 2024 e Sabato 11 Maggio.

Punto di incontro: Via Sant’Isidoro Monte 1 , Cap 90011 Bagheria (Pa).

Orario di incontro: ore 18:30.

Rientro previsto per le ore 22:00.

COSA PORTARE:

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, non eccessivamente pesante, ma comodo. Uno zaino adatto al trasporto della cena a sacco, dell’acqua, una torcia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 10,00 per gli adulti.

€ 5,00 per i ragazzi under 12

Gratuito per bambini under 5 anni.

N.B.

Il “parteciperò sull’evento” non basta a confermare la prenotazione.

Essa deve avvenire tramite Whatsapp e/o SMS al numero +39 329 2236060 oppure mediante messaggio sulla pagina Falcon Walks, entro le ore 13:00 del giorno precedente l'escursione.

Nella suddetta prenotazione devono essere specificate le seguenti informazioni:



- contatto telefonico.