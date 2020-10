Notte bianca per vedere Marte, a Villa Fillippina porte aperte per il pianeta rosso

Il Planetario di Villa Filippina (Piazza San Francesco di Paola, 18 - Palermo) apre i battenti in occasione della grande opposizione e visibilità del pianeta Marte del mese di ottobre 2020. Sabato 24 ottobre a partire dalle 17:00 sono in programma dei seminari tematici, laboratori per bambini, visite al museo astronomico e spettacoli sotto la cupola del Planetario. A seguire osservazioni guidate e proiezioni ai telescopi del pianeta Marte.

In occasione dell’opposizione del pianeta rosso avvenuta il 14 ottobre, con Marte a soli 62 milioni di chilometri circa dalla Terra, quella del 24 ottobre è un’occasione per conoscere a fondo il pianeta gemello che in passato ha avuto condizioni climatiche e geologiche simili alla Terra e che oggi è per noi un laboratorio a cielo aperto.

Sono tante infatti le missioni spaziali che lo hanno raggiunto senza equipaggi e con Rover comandati dalla Terra - che ne hanno svelato i segreti e il probabile passato ricco di acqua, fenomeni vulcanici e probabilmente anche la vita. Per l’occasione lo staff del Planetario realizzerà una copia fedele degli ultimi Rover che hanno solcato il suolo marziano: adulti e bambini potranno così muoversi su di una piccola ricostruzione del suolo di Marte. I piccoli astronauti potranno pilotare il Rover e scattare immagini dei suoi panorami.

Il programma

ore 18:00 - Seminario dedicato a Marte, a cura dell’astronomo e ricercatore Mario Guarcello (Inaf Palermo). Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti a sedere

ore 17:00 - Laboratorio “Mars Rover Lab”, per bambini dai 6 ai 12 anni. Missione di pilotaggio del Rover, all’interno di una vasca che simula il suolo marziano. (Durata 10 minuti circa – max 25 bambini). Ticket: 7 euro

ore 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00, 22:45 - Turni al Planetario (Il percorso comprende la visita guidata al museo, lo spettacolo sotto la cupola del Planetario e le osservazioni astronomiche della durata di 1 ora circa). Ticket: adulti 6 euro, bambini 3 euro

Per l’evento è attiva la biglietteria on line www.planetariovillafilippina.com