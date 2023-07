Notte Bianca a Romagnolo: "Sarà una serata all'insegna dell'allegria, con musica e danza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Mercoledì in via Orsi Ferrari alle 20,30 si svolgerà la manifestazione "Notte Bianca", organizzata dal consigliere comunale Teresa Leto, dal presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico e dal consigliere della seconda circoscrizione Giovanni Colletti.

"Sarà una serata all'insegna dell'allegria, con musica, danza e tanto tanto altro. Dopo anni in cui siamo stati costretti a rinunciare a una vita sociale penalizzata dal Covid, finalmente si ritorna a vivere", dichiara Leto.

"Manifestazioni come questa - gli fa eco il presidente Federico - non possono che essere un ulteriore tassello nella rinascita di un territorio molto spesso mortificato e dimenticato". Il consigliere Colletti auspica che "la manifestazione sia partecipata e allegra, ma faccia anche da apripista per altre analoghe iniziative sul territorio della seconda circoscrizione".