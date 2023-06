Notte bianca delle chiese: apertura straordinaria gratuita del Carmine Maggiore

Quest'anno il Complesso monumentale del Carmine Maggiore partecipa alla "Lunga notte delle Chiese", la notte bianca dei luoghi di culto in cui l'arte si fonde con la cultura, la riflessione e la spiritualità. Con questa apertura straordinaria, serale e gratuita, venerdì 9 giugno, dalle ore 20 alle ore 24, si intende fare un viaggio tra storia, arte, spiritualità e devozione.

Accogliere e accompagnare Visitatori e Turisti e portarli alla conoscenza di tutto quello che i nostri Fratelli Carmelitani, attraverso lunghi secoli, hanno iniziato, vissuto, sperimentato, costruito e trasmesso.

Le origini: dal Carmelo, monte della straordinaria esperienza del grande Profeta Elia e della Scuola dei Profeti, ad un "Carmelo a Palermo", intorno al 1220 un gruppo di Frati Carmelitani, venuti dalla Palestina, si stabilì a Palermo, avendo come riferimento una Cappella sita in Vicolo della Pietà, tuttora esistente. Nel 1243 questi primi Frati hanno costruito la prima grande chiesa intitolandola alla Vergine Annunziata.

In particolare della Chiesa attuale mettiamo in risalto: gli Altari e le Colonne tortili con gli Stucchi del Serpotta, la Statua della Madonna del Carmelo del Bagnasco, il Chiostro e la Cupola: più bella della Sicilia. Infine, in sintonia con l’Enciclica di Papa Francesco “Laudato sì”, e con lo slogan “Dove sei?” dell’edizione 2023 della lunga notte delle chiese, intendiamo focalizzare la cura e la conservazione di quanto di bello abbiamo ricevuto per le persone, per l’ambiente naturale, nonché sulle questioni più ampie del rapporto con Dio, gli esseri umani e la terra.