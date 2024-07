Il cielo in un castello: notte bianca astronomica con colazione all'alba a Carini

Notte bianca astronomica al castello di Carini il 21 luglio 2024. Dalle 3 alle 7 di domenica con un telescopio elettronico di ultima generazione, con fotocamera integrata, un astrofisico accompagnerà gli amanti delle stelle nell'osservazione della Luna piena del cervo; dello spazio profondo; dell'aurora e dell'alba tra i monti carinesi.

In occasione dell'evento, organizzato da Liberi Tutti - Associazione di Promozione Sociale in collaborazione con il Comune di Carini, sarà inoltre possibile ammirare la volta celeste attraverso un planetario predisposto in una delle stanze dell'antico maniero, e, successivamente, visitare quest'ultimo con un Cicerone che illustrerà le sue bellezze e approfondirà la storia della baronessa Laura Lanza e i racconti e le leggende riguardanti la sua triste storia.

Al termine della visita, dopo aver osservato l'alba e il sole con appositi filtri protettivi, i partecipanti potranno fare una colazione all'italiana, con vista, sulle terrazze del castello

.

Nel caso in cui l'osservazione non dovesse avere luogo per avverse condizioni meteo, sarà cura degli organizzatori rimborsare i biglietti acquistati. Prenotazione obbligatoria tramite il sito.