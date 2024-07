Notte astronomica: visite guidate alle catacombe e osservazione degli astri al castello di Carini

intero 14 euro | ridotto 8 euro (under 15)

Prezzo intero 14 euro | ridotto 8 euro (under 15)

Sabato 13 luglio torna la serata all'insegna della storia e delle stelle a Carini. Dal sottosuolo delle catacombe alla cima del castello per vivere una delle serate più magiche dell'estate.



ArcheOfficina, in collaborazione con l'associazione Orsa Palermo, con il castello di Carini e con Carini360, organizza una serata di visite guidate che termineranno con un'osservazione astronomica dalla terrazza del torrione dell'antico maniero.



Gli esperti astrofili dell'associazione accompagneranno i visitatori in un viaggio della volta celeste a caccia delle stelle cadenti, mostrando al telescopio i principali corpi astrali del periodo (Giove, Saturno) e indicando alcune costellazioni visibili.

Nel tardo pomeriggio della stessa giornata sarà inoltre possibile visitare, con un ticket unico, le catacombe Villagrazia di Carini, un suggestivo monumento sotterraneo pertinente alla prima comunità cristiana di Hyccara, con il suo dedalo di gallerie e tombe decorate con splendidi affreschi risalenti al IV sec. d.C. La visita è a cura degli archeologi che da anni scavano nel sito.



L'evento è a numero chiuso e su prenotazione obbligatoria tramite il sito www.archeofficina.com.