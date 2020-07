Notte astronomica: visite guidate e osservazione degli astri a Carini

Dal sottosuolo delle catacombe alla cima del Castello per vivere una delle serate più magiche dell'estate, a ridosso di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti.

ArcheOfficina, in collaborazione con l'associazione Orsa Palermo e con il Castello di Carini e Carini360, organizza una serata di visite guidate al Castello La Grua Talamanca, che termineranno con un'osservazione astronomica dalla terrazza del torrione. Gli esperti astrofili dell'associazione accompagneranno i visitatori in un viaggio della volta celeste a caccia delle stelle cadenti, mostrando al telescopio i principali corpi astrali del periodo (Giove, Saturno) e indicando alcune costellazioni visibili.

Nel pomeriggio della stessa giornata sarà inoltre possibile visitare le Catacombe Villagrazia di Carini, un suggestivo monumento sotterraneo pertinente alla prima comunità cristiana di Hyccara, con il suo dedalo di gallerie e tombe decorate con splendidi affreschi risalenti al IV secolo. L'evento è a numero chiuso, con gruppi limitati di visitatori a causa delle regole igienico sanitarie vigenti in questo periodo. Prenotazione obbligatoria. Per prenotare occorre specificare il nome e il numero di persone interessate, nonché i turni di visita scelti. Per info e prenotazioni: info@archeofficina.com.