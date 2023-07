Notemotions, visita al tramonto con accompagnamento musicale alla Chiesa di Sant'Antonio Abate

L'associazione culturale "Guardie del Tempio" presenta il secondo appuntamento di quest'anno con la rassegna musicale Notemotions, sui posti panoramici più belli della città.

Sabato 8 luglio dalle 18.30 alle 20.30 (ultimo ingresso alle 19.50) si potrà partecipare ad una visita guidata presso la Chiesa di Sant'Antonio Abate (via Roma 203/ A). Costruita nel 1120 e sorta su due delle antiche porte arabe, la chiesa rappresenta un mirabile esempio di arte medievale, ingiustamente per lungo tempo tenuta fuori dal circuito turistico. Durante il tour si potranno ammirare le pregevoli opere d'arte custodite all'interno, come, solo per citarne alcune, il mezzobusto dell'Ecce Homo (la cui presenza conferisce l'omonimo appellativo della chiesa), la Cona Marmorea del Gagini e il fonte battesimale del Pennino. La visita continuerà sui tetti e sulla torre civica, edificata un secolo dopo rispetto alla chiesa e dalla quale, vuole la tradizione, la campana richiamasse i palermitani da ogni angolo della città a raccogliersi in preghiera e a presenziare alle riunioni del Senato palermitano, di cui la chiesa fu parrocchia dal 1300.

Tutta la visita è accompagnata dalle note suonate dal violino e viola di Mary Manitta e Leandro Di Fatta, diplomati nei conservatori di Messina e Palermo e vincitori nel 2023 del terzo premio del concorso internazionale "Valle dell'Etna - Lions". Ad attendere i visitatori sui tetti infatti vi saranno i musicisti, immersi in una scenografia da sogno tinta dai primi colori del tramonto.

Per prenotare sarà possibile contattare i canali sottoelencati indicando un nominativo, il numero di partecipanti e la fascia oraria tra le seguenti: 18:30, 19:10, 19:50.



Info e prenotazioni:

areamonumentale.gdtc@gmail.com

www.guardiedeltempio.com

Ticket: 4,00€